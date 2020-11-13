Внезапно умер звезда талант-шоу Филипп Левшин

В четверг, 12 ноября, стало известно, что в возрасте 28 лет умер украинский исполнитель, звезда талант-шоу Филипп Левшин. Об этом сообщает в Facebook его близкий друг Андрей Царенок.

У Левшина был панкреатит, о котором ему стало известно в 2016 году. Артист перенес несколько операций, но у него остановилось сердце.

«После серии сложных операций, которые были в течение последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце», — написал Андрей Царенок.

Филипп Левшин был автором, певцом, шоуменом, он участвовал во многих телевизионных проектах, сотрудничал с такими артистами, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Митя Фомин, Григорий Лепс, МакSим и многими другими.

Фото: Instagram Филиппа Левшина

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