28.11 / 28.34 33.01 / 33.41
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Внезапно умер звезда талант-шоу Филипп Левшин

14:44 13 ноября 2020
Филипп Левшин

В четверг, 12 ноября, стало известно, что в возрасте 28 лет умер украинский исполнитель, звезда талант-шоу Филипп Левшин. Об этом сообщает в Facebook его близкий друг Андрей Царенок.

У Левшина был панкреатит, о котором ему стало известно в 2016 году. Артист перенес несколько операций, но у него остановилось сердце.

«После серии сложных операций, которые были в течение последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце», — написал Андрей Царенок.

Филипп Левшин был автором, певцом, шоуменом, он участвовал во многих телевизионных проектах, сотрудничал с такими артистами, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Митя Фомин, Григорий Лепс, МакSим и многими другими.

Фото: Instagram Филиппа Левшина

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Леонид Кравчук

Кравчук отказал России в праве диктовать условия

Анатолий Шарий

У Зеленского попросили Байдена заблокировать Шария

Пародия

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер