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Шоу-бизнес

«Холостяк» Черкасов переболел коронавирусом вместе с женой и детьми: стали известны подробности

16:04 13 ноября 2020
Семья Черкасова

Герой 7-го сезона шоу «Холостяк» Дмитрий Черкасов выздоравливает от коронавируса, которым инфицирована также его семья. Об этом сообщает Viva.ua.

Дмитрий Черкасов и его жена Александра предполагают, что заразились в травматологии, где супруге накладывали швы. Причем в приемном покое находились пациенты с подозрением на COVID-19.

После этого заболела сначала Александра, а затем Дмитрий, дети и родители Александры. COVID-19 протекал в легкой форме, но не обошлось и без осложнений.

«В какой-то момент мое сердцебиение начало лавировать между 90−130 ударами в минуту. Врачи перевели меня на транквилизаторы», — сказала Александра.

Сейчас все заболевшие идут на поправку.

Ранее сообщалось, что у жены Дмитрия Комарова произошел серьезный конфликт с его родителями.

Фото: Instagram

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