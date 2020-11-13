Эфиры "Танців з зірками" будут идти без зрителей

В связи с введением «карантина выходного дня» в Украине прямые эфиры «Танців з зірками» («1+1»), начиная с 15 ноября, будут идти без гостей в зале. Продюсеры обещают, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены официальным партнером по продаже.

Напомним, в четвертьфинале четвертого сезона проекта за победу в шоу будут соревноваться четыре пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели. Известно, что в двенадцатом прямом эфире звездные пары будут танцевать три танца: первый — традиционно в паре со своим партнером, второй — с судьями проекта. Каждая пара исполнит «танец за жизнь», какойименно — станет известно во время прямого эфира методом жеребьевки.

По результатам судейского и зрительского голосования еще одна пара покинет шоу.

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