«Очень жалею сейчас»: Ольга Сумская сделала откровенное признание

У украинской актрисы Ольги Сумской случился выкидыш во время съемок очередного проекта. Об это сообщила на передаче «Ужин с Дороти».

«Я могла родить еще ребенка. Да. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках, на раннем сроке, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна», — сказала Ольга Сумская.

Тогда она снималась одновременно в трех проектах. При этом младшей дочери актрисы было всего три года.

Ольга отметила, что она сейчас очень жалеет о произошедшем. По ее словам, дети — это и есть настоящее счастье.

«Вот об этом я жалею. Очень жалею. Дети — самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это великое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня», — призналась Сумская.

Напоминаем, Ольга Сумская в интервью «ФАКТАМ» поделилась многими эксклюзивными подробностями своей жизни.

Фото: скриншот видео «Ужин с Дороти»

511

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter