28.11 / 28.33 33.01 / 33.41
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Очень жалею сейчас»: Ольга Сумская сделала откровенное признание

18:00 13 ноября 2020
Ольга Сумская

У украинской актрисы Ольги Сумской случился выкидыш во время съемок очередного проекта. Об это сообщила на передаче «Ужин с Дороти».

«Я могла родить еще ребенка. Да. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках, на раннем сроке, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна», — сказала Ольга Сумская.

Тогда она снималась одновременно в трех проектах. При этом младшей дочери актрисы было всего три года.

Ольга отметила, что она сейчас очень жалеет о произошедшем. По ее словам, дети — это и есть настоящее счастье.

«Вот об этом я жалею. Очень жалею. Дети — самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это великое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня», — призналась Сумская.

Напоминаем, Ольга Сумская в интервью «ФАКТАМ» поделилась многими эксклюзивными подробностями своей жизни.

Фото: скриншот видео «Ужин с Дороти»

511

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Пародия

«Квартал 95» поиздевался над Кивой с Медведчуком

Нацполиция

Два уголовника и «Мистер Украина»: СМИ рассказали, кто стрелял по полицейским в Киеве

люди

Был еще один автомобиль: в деле о трагическом ДТП в Харькове новый поворот

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер