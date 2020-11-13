На обложке американского Vogue впервые за 127 лет появился мужчина – но в женском платье

26-летний британский певец Гарри Стайлз стал первым мужчиной, появившимся на обложке американской версии журнала Vogue за всю 127-летнюю историю издания. При этом Гарри, получивший известность как участник группы One Direction, а ныне успешно выступающий сольно, снялся в женском платье от Gucci, поверх которого надел черный блейзер. На страницах номера Стайлз также позирует в дамской одежде.

В сопутствующем интервью музыкант, занявший второе место в списке самых богатых молодых знаменитостей Британии, признался, что ему нравится переодеваться в женские вещи, и у него нет предрассудков по поводу того, что должны или не должны носить люди противоположного пола.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс снялась в сексуальной фотосессии для австралийского Vogue.

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