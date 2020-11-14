Пощечина и слезы Холостячки: самые яркие моменты четвертого выпуска реалити

На СТБ вышел четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка». Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжает строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. Совсем недавно участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в новом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей профессиональной и публичной жизнью.

Всех участников проекта пригласили на съемочную площадку, где Ксения участвовала в постельной сцене.

— Я с трудом на это смотрел, — был недоволен Назар.

— Почему мне это должно быть неприятно?!— удивился Александр.

— Это ее работа, — сказал Илья. — Но я больше не хочу приезжать на ее работу.

— Мне было неприятно это смотреть,— не скрывал Евгений.

— В моей профессии случаются и пикантные сцены, — сказала Ксения. — Хочу, чтобы вы были к этому готовы. В моих прошлых отношениях были из—за этого проблемы. Я играю лишь на съемочной площадке, а в жизни такого не позволяю. Хочу, чтобы вы на себе прочувствовали актерскую профессию.

Ксения пригласила своего знакомого — преподавателя по актерскому мастерству — и парень решил научить участников правилам актерского боя.

— Этот день — шанс для максимальной коммуникации с Ксюшей,— сказал Андрей Шатырко, которому Ксения дала шуточную пощечину.

Следующим трюком стала репетиция страстного поцелуя.

— Мне хотелось поцеловать ее по—настоящему, — сказал Илья. — Но я сдержался.

— Я чувствовал ее дыхание, — волновался Алексей. — Постоянно думал о том, чтобы ее поцеловать.

— Я хотел показать границы позволенного, — сказал Назар и резко обошелся с Ксенией.

Холостячка пригласила на разговор Алексея, который покорил ее своим нежным отношением.

— Он относится ко мне с трепетом, — призналась Ксения перед встречей.

Алексей рассказал, что он очень восприимчивый и не сталкивался в своей жизни с ревностью.

— Я понимаю, что это твоя работа, — сказал Алексей. — Я буду рад, если ты кайфуешь от того, что делаешь.

— Он идеальный мужчина! — призналась Ксения, решив, что просто не может найти в парне недостатки.

— А вот я очень эмоциональная, — заметила Ксения.

— Я это обожаю! — восторгался Алексей.

Ксения решила, что с таким мужчиной можно построить крепкие отношения.

На следующий день Ксения решила провести турнир — насколько хорошо ее успели узнать участники. Холостячка появилась перед ними с праздничным тортом — у Андрея Рыбака был день рождения.

— Было круто, не ожидал, — признался Андрей и затушил свечи вместе с Холостячкой.

— Думаю, на данном этапе Андрей фаворит проекта, — решил Назар.

В качестве подарка Холостячка преподнесла ему оригинальную футболку. Андрей не сразу оценил подарок.

— Она мне просто понравилась, — сказала Холостячка. — Никакого подтекста.

— Знаю, в чем теперь идти на наше свидание, — решил Андрей.

Участники нервничали перед началом турнира на знание Ксении.

— Я пытался запомнить всю информацию, — сказал Евгений.

— Для меня основная задача была получить розу, — не скрывал Андрей.

Первым отвечал на вопросы Рыбак.

Андрей задумался над вопросом о том, чего она не может терпеть в мужчине.

— Она не любит запах алкоголя, — правильно ответил Рыбак.

— Почему мы должны ущемлять свои желания?— удивился Эллерт. — Потом и возникают проблемы в семье.

— Я не хочу никого ломать, — сказала Холостячка.

Евгению пришлось ответить на вопрос, какие сережки были на Холостячке в день турнира.

— Это легко — украшение состояло из колец, — ответил Ковтуненко и не угадал.

А вот Эллерт угадал, отвечая на вопрос, о каком домашнем любимце мечтает Ксения.

— Наверное, собака, — ответил Александр.

Оказалось, Холостячка, действительно, мечтает о собаке.

Илья и Игорь решили, что Ксения явно подыгрывает Рыбаку и Эллерту.

— Я не могу испытывать одинаковые чувства ко всем мужчинам проекта, — сказала Ксения.

Алексей угадал, что любимая роль Ксении в сериале «Крепостная», но никто так и не смог сказать, как звали ее героиню.

— Как можно прийти к женщине и не знать о ней таких деталей!— возмутилась Холостячка. — Мне важно, чтобы мужчина интересовался моей профессиональной деятельностью.

Лидером турнира оказался Евгений, вспомнивший детали первой вечеринки. Он и получил первую бутоньерку эфира.

— Ему как мужчине, я поставила еще один плюс, —призналась Ксения.

Холостячка пригласила Евгения на разговор. Ее интересовало, как парень относится к ее профессиональной деятельности.

— Если тебе это приносит удовольствие, пожалуйста,— сказал Евгений.

— С ним я могу расслабиться и не думать ни о каких вопросах, — была довольна Ксения.

Холостячка пригласила на разговор именинника — Андрея Рыбака. В качестве подарка она пригласила юмориста на индивидуальное свидание.

— Это будет крутое свидание, — пообещала Ксения. — С нотками экстрима.

Холостячка сама заехала в дом за Рыбаком, увозя его на свидание. Оказалось, Ксения решила научиться вместе с ним кататься на вейке.

— Мне было волнительно, — сказал Андрей, когда они прибыли на берег Днепра. — Мы с Ксенией профаны в этом.

— Мне очень хотелось Андрея удивить, — призналась Ксения. — Он мало чему радуется.

— Когда есть волнение или стеснение, я начинаю шутить, — рассказал актер «Лиги смеха».

Пара села на катер и отправилась покорять волны. У Ксении с первого раза получилось встать на доску, а вот у Андрея все не получилось.

— Мне просто хотелось, чтобы он почувствовал удовольствие, — сказала Холостячка, подбадривая парня.

— Это был удар по моему эго, — сказал Андрей, не в силах стать на вейк. Но в последний момент это ему таки удалось.

— Мы после этого стали ближе, — решила Ксения. — Я рада, что ты не сдался.

Свидание пары продолжилось за ужином.

— Мне кажется тебе нужно меньше в себе сомневаться, — сказала Андрею Ксения.

— Это было просто в точку, — признал Андрей.

Парень рассказал о своих прошлых неудачных отношениях.

— Я не хочу опять запутываться,— сказал парень. — Нам, мужчинам, очень сложно. У нас столько страхов — получить отказ, быть не понятым.

— Просто откровение века!— не ожидала такого признания Холостячка.

Ксения сказала, что чувствует, что она нравится Андрею.

— Я хочу проводить с ним больше и больше времени,— призналась Ксения и сказала, что это свидание запомнится ей надолго.

Очередное свидание для четырех парней — Андрея Шатырко, Ильи, Назара и Игоря — Ксения организовала во время своей пресс—конференции.

— Это возможность посмотреть на мужчин со стороны, — сказала Ксения.

— К такому я не был готов, — признался Илья.

— Я уверенно чувствую себя на публике,— не волновался Андрей.

Ксения призналась, что среди четырех участников у нее есть фаворит.

— А я ощущаю чувство влюбленности,— признался Андрей Шатырко.

На провокационный вопрос о сексе, Игорь не скрывал, что за день до начала проекта у него был секс.

— Мне надо подумать над этой информацией,— смутилась Ксения.

Илья сказал, что для него проблематично остаться без секса на длительное время. Назар признался, что у него год не было секса.

Журналисты задали вопрос о детях — у Холостячки есть сын Платон и ее избраннику придется общаться с мальчиком. Пришел и фотовопрос одному из героев. Оказалось, что это заявление Назара об отказе от своего ребенка. Известно, что у парня есть шестилетний сын Платон, с матерью которого он давно расстался.

— Это был шок, — сказала Ксения.

Назар сказал, что такого заявления потребовала сама мать его ребенка, желая урегулировать финансовый вопрос. Записала обращение к Холостячке и мать Платона. Оказывается, на самом деле Назар не занимается ребенком. Что всего за месяц до проекта он рассказал мальчику, что является его отцом. Ксения была потрясена этой информацией и пригласила на разговор Назара.

— Как ты мог так поступить с сыном!— не скрывала слез Холостячка.

— Моя жена говорит неправду, — лишь мог ответить Назар.

— Я увидела в тебе аморальность и агрессию,— сказала Ксения. — Ты уезжаешь домой.

Назар даже не простился с ней и ушел не скрывая раздражения.

— У нее тоже не все в порядке,— злился Назар. — Почему ее бросил мужчина?!

— Такие женщины, как жена Назара должны не теряться в жизни и двигаться вперед, — поддержала девушку Ксения.

Свидание с парнями продолжилось за ужином. Ксения рассказала, что Назар покинул проект.

— Мне этого человека не жаль,— сказал Илья. — Каждый получил по заслугам.

Ксения пригласила на разговор Илью.

— Думаю, Илья пройдет дальше, — решил Андрей Шатырко.

Илья откровенно рассказал Ксении о своем отношении к сексу.

— Илья был достаточно откровенен, — признала Холостячка.

В разговоре с Игорем Ксения узнала о его отношениях с девушкой, которые ограничиваются лишь сексом.

— Последние серьезные отношения у меня закончились три года назад, — рассказал Игорь. — Я тогда сделал девушке предложение, но потом решил отказаться от этого. Мы оказались с ней очень разными.

— Мне нужно еще присмотреться к этому мужчине, — сказала Ксения.

Андрей и Ксения обсудили тему воспитания ребенка. Парень подарил Холостячке аромапалочки для медитации.

— Уверен, что Ксения увидела, кто из парней был с ней честен,— решил Андрей.

Накануне Церемонии роз Холостячка просмотрела все видеообращения парней.

— Меня разочаровал Саша Эллерт, — сказала Холостячка. — У него была возможность пригласить меня на свидание, но он ей так и не воспользовался.

Церемония роз прошла на территории тюнинг—ателье. Ксения подъехала на шикарном белом Ламборгини. Александр Эллерт сразу пригласил Ксению на разговор.

— Мне показалось, что ты от меня шарахаешься, — сказала Холостячка.

— Наверное, я туплю, — признал Саша. — Но, если бы ты мне была не интересна, я бы сюда не пришел.

— Давай все обнулим и начнем сначала, — решила Ксения и подарила Александру розу.

— Я не готова вести переговоры о неверности, — сказала Холостячка, отпуская Илью. — Для меня это просто неприемлемо.

— Не люблю оправдываться и не буду этого делать, — сказал Илья, покидая реалити. — Я — единственный, кто говорил ей правду. А подхалимы пусть проходят дальше. Я лишь хотел, чтобы она была счастливой. Но Ксения сделала другой выбор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после очередного эфира «Танців з зірками», где Ксения Мишина была приглашенным судьей, на нее обрушилась волна критики, и звезда была вынуждена объяснять ситуацию поклонникам.

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