"Особенная женщина": Анна Саливанчук снялась в чувственной фотосессии

Популярная актриса сериала «Однажды под Полтавой» и фильма «Свингеры», рассказавшая недавно о том, как переболела коронавирусом, решила поделиться с поклонниками размышлениями о том, что для нее значит быть «особой женщиной».

В своем Instagram Анна написала, что такой образ она «держит в голове» и старается быть именно такой в ежедневной жизни.

«Знаете, есть такие женщины „особые“. К ним манит. С ними всем хорошо. Не важно, мужчина ты или женщина. Она отличная жена и лучшая подруга. Она не такая, не похожая на всех. Когда на душе тяжело, когда неудачный день вносит коррективы в мое настроение, я силой мысли возвращаю себе образ „особой“ женщины и расслабляюсь», — написала актриса.

По мнению Анны, обычная в жизни женщина всегда напряженная, «особая» — расслабленная. Она точно знает, что лишней напряженностью все равно ничего не изменить. А морщины между бровей точно ей ни к чему. У обычной женщины взгляд неуверенного человека, который совсем не ценит себя. «Особая» женщина всегда смотрит прямо, не пряча глаза. Держит их широко открытыми, любознательными, слегка влажными.

«Девушки, я уже неоднократно говорила о том, что мы все уникальны! „Особая“ женщина настолько любит себя, что просто получает удовольствие от своей жизни. И ей глубоко наплевать, у кого трава зеленее. Главное то, что у нее она просто замечательная», — написала Саливанчук.

Кроме этого, знаменитость выделила еще одно качество особой женщины — умение вдохновлять. По ее словам, такая женщина в своем мужчине может видеть только все лучшие качества. Увлекаться и увлекать. В «особой» женщины нет ни времени, ни желания искать свои недостатки или слабости. У нее их просто не может быть. И это отделяет ее от обычной женщины, которая только тем и занимается, что сравнивает себя с другим и остается вечно собой недовольна.

У «особой» женщины не возникает сомнений в том, что она прекрасна, фантастическая, красивая, талантливая и уникальная.

«Не надо быть, как все — нормальной! Будь собой! Нормальной быть просто скучно! Согласны? Да, и это правда, что „особой“ быть трудно, но оно того стоит, поверьте!» — уверена звезда.

Свои размышления Анна сопроводила серией чувственных снимков, на которых она изображена в черном платье с кружевными рукавами и глубоким декольте. Несмотря на соблазнительные формы актрисы и распущенные волосы, она выглядит действительно задумчиво — очевидно, в соответствии с замыслом поста.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Анна Саливанчук рассказала о знакомстве с возлюбленным, продюсером «Студии Квартал 95» Александром Божковым, от которого уже на восьмой день захотела родить сына.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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