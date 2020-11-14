Дочь поздравила Деми Мур с 58-летием, показав ее в образе стриптизёрши

Несколько дней назад, 11 ноября, голливудская звезда Деми Мур, умеющая даже сейчас затмить молоденьких моделей, отметила своё 58-летие.

И старшая дочка поспешила оригинально поздравить её с днём рождения, пишет КП со ссылкой на Mirror.

Так, 32-летняя Румер Уиллис опубликовала в Сети пост, где показала архивные снимки с мамой. И один из кадров оказался весьма откровенным.

Фото было сделано на съёмочной площадке фильма «Стриптиз» (1996 г.), где Деми Мур сыграла главную роль.

На нём артистка предстала в образе своей героини — женщины, которая исполняет откровенные танцы, чтобы решить серьёзную денежную проблему. Звезда позировала в крошечном нижнем белье и перчатках, а Румер, которая также сыграла в кино, стояла, прижавшись к маме.

«Мама, с днём рождения! Я так рада, что ты есть в моей жизни. Ты самая крутая, сумасшедшая и смешная женщина-Скорпион, которую я знаю. Люблю тебя всей душой», — подписала фото Румер Уиллис.

Две другие дочки Деми от Брюса Уиллиса — Скаут и Таллула — тоже присоединились к поздравлениям, назвав звезду культовой женщиной и лучшей подругой.

Напомним, у Деми три дочери, которых она родила от Брюса Уиллиса: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 25-летняя Таллула. Брюс и Деми развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет). Их брак закончился громким скандалом — Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что и сама Румер сумела в сентябре потрясти фанатов, опубликовав снимки в стиле садо-мазо.

Фото: instagram.com/rumerwillis/

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