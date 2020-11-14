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Шоу-бизнес

На звезду "Гарри Поттера" подали в суд

9:11 14 ноября 2020
Майкл Гэмбон

На 80-летнего ирландского и британского актера Майкла Гэмбона подал в суд 39-летний адвокат Тоби Клоустон. Как сообщает газета The Sun, Клоустон обвиняет Гэмбона в причинении ему травм — физических и душевных.

По словам истца, в апреле 2017 года он ехал по улице Лондона на велосипеде, когда в него врезался Land Rover, за рулем которого сидел актер. В результате Тоби, которому переехал ногу автомобиль весом две тонны, получил перелом правой лодыжки и повреждение связок. Он также испытывает теперь проблемы со психикой и боится ездить на велосипеде.

Адвокат требует компенсации в размере 55 тысяч фунтов (73 тысячи долларов).

Майкл Гэмбон наиболее известен по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Они присоединился к «поттериане», начиная с фильма 2004-го года «Гарри Поттер и узник Азкабана», заменив предыдущего исполнителя роли Дамблдора Ричарда Харриса, который умер в 2002 году, успев сыграть только в двух первых картинах.

Сэр Майкл также известен по ролям в фильмах «Госфорд-парк», «Повар, вор, его жена и ее любовник», ремейке картины «Омен».


Майкл Гэмбон в роли Дамблдора

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