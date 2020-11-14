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Шоу-бизнес

Ведущий "Вечернего Урганта" лежит в коме в реанимации

18:49 14 ноября 2020
хрусталев

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию. Как сообщает «СтарХит», Дмитрий введен в состояние комы, дышать самостоятельно не может и подключен к специальному аппарату.

Больница в Сестрорецке Ленинградской области, куда увезли Хрусталева, считается «коронавирусной», но пока не подтверждено, что госпитализация ведущего связана с COVID-19.

Иван Ургант подтвердил, что коллеге действительно стало плохо, но диагноз пока не поставлен.

Шоумену Дмитрию Хрусталеву 41 год. С 2013 года он вместе с Ургантом ведет шоу «Вечерний Ургант», а до этого был известен по Comedy Club.

Фото dmitry_khrustalev/Instagram

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