Ведущий "Вечернего Урганта" лежит в коме в реанимации

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию. Как сообщает «СтарХит», Дмитрий введен в состояние комы, дышать самостоятельно не может и подключен к специальному аппарату.

Больница в Сестрорецке Ленинградской области, куда увезли Хрусталева, считается «коронавирусной», но пока не подтверждено, что госпитализация ведущего связана с COVID-19.

Иван Ургант подтвердил, что коллеге действительно стало плохо, но диагноз пока не поставлен.

Шоумену Дмитрию Хрусталеву 41 год. С 2013 года он вместе с Ургантом ведет шоу «Вечерний Ургант», а до этого был известен по Comedy Club.

Фото dmitry_khrustalev/Instagram

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