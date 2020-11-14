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Шоу-бизнес

Стало известно, где и когда похоронят Армена Джигарханяна

20:30 14 ноября 2020
джигарханян

Актер и режиссер Армен Джигарханян будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Армена Борисовича похоронят рядом с его дочерью Еленой (молодая актриса театра, 23-летняя Елена Джигарханян скончалась в 1987 году).

Похороны актера назначены на вторник, 17 августа. Церемония пройдет с 12.00 до 14.00. Поклонников просят соблюдать во время прощания карантинные требования.

В Московском драматическом театре также хотят проститься со своим основателем и художественным руководителем и запросили разрешение на отдельную траурную церемонию.

Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Уже установлена причина смерти.

Юристы предрекают сложные судебные споры по поводу наследства артиста. Наследниками Джигарханяна могут признать двух его бывших жен, а также пасынка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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