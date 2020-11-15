70-летний Боярский лихо сплясал для TikTok

Актер Михаил Боярский решил продемонстрировать свои умения еще и на TikTok. На популярном сервисе появилось видео, как 70-летний артист учит зажигательным танцам своего концертного директора Александра Зыкина. «Мы в тренде», — похвастался Зыкин, изучая количество просмотров ролика.

Год назад, в преддверие 70-летнего юбилея, Михаил Боярский объявил, что готов покинуть сцену и посвятить больше времени семье. Из-за объявленного карантина артист действительно стал проводить больше времени дома, но такая изоляция не пошла Боярскому на пользу. Летом он даже напугал поклонников свежими фотографиями. Новые видео из TikTok призваны убедить, что актер все еще полон энергии и драйва.

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter