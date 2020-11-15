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Шоу-бизнес

«Картонка дурного не ляпнет»: «Квартал 95» высмеял Витольда Фокина

8:13 15 ноября 2020
фокин

Артисты «Квартала 95» в новом выпуске шоу жестко прошлись по Витольду Фокину — бывшему участнику переговорной группы по Донбассу. Фокин за полтора месяца работы неоднократно высказывался в духе российской пропаганды и вскоре был исключен из «минской группы».

Теперь 88-летний Фокин стал объектом острых шуток «кварталовцев». «Мы очень рады видеть наших переговорщиков от Украины в Трехсторонней контактной группе — Кравчука и Фокина, — заявил артист Евгений Кошевой, указывая на картонные изображения политиков. — Нам сказали аккуратнее обращаться с этими картонками, а то их еще обратно в Минск на переговоры везти».

«От картонного Фокина вреда гораздо меньше. Картонка дурного не ляпнет», — добавил Кошевой под дружных смех зрителей.

Напомним, Фокин за полтора месяца в переговорной группе успел предложить всеобщую" амнистию и особый статус для всего Донбасса. Также переговорщик оправдывал российскую аннексию Крыма: «А иначе туда пришли бы американцы».

Фото commons.wikimedia.org

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