"Коля Лукашенко" чуть не придушил папу в "Вечернем квартале"

«Квартал 95» в новом выпуске своего шоу особое место уделил ситуации в Беларуси и семейным конфликтам в семействе Лукашенко. Артисты изобразили, как старший и младший Лукашенко обсуждают последние новости Беларуси и план побега из страны.

Дискуссии предшествовал эпизод, когда «Коля Лукашенко» попытался разрешить политический кризис в Беларуси радикальным способом: физически устранив один из центров власти.

Напомним, ранее Лукашенко резко высказался в адрес Зеленского и намекнул, что тот катастрофически быстро теряет рейтинг.

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