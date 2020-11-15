Вокруг концерта Morgenstern в Минске случился скандал

В Минске концерт российского рэп-исполнителя Morgenstern отметился скандалом. Рэперу не понравилось, что фанаты принесли на концерт бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Судя по видео белорусского Telegram-канала Nextа, Моргенштерн со сцены, нецензурно ругаясь, потребовал не впутывать его в политику, а вместо этого нормально отдохнуть.

Степан Путило, создатель Nextа, назвал Моргенштерна продажным за выходку на концерте. «Как иначе объяснить то, что ваш, пусть любимый артист (мы не осуждаем), собрал с вас деньги, а потом взял и нас… л на вашу культуру, быт и убеждения. В таких случаях говорят „продался“. Так вот это тот самый пример той продажности, когда начинаешь ты на дне, сетуя на систему и несправедливость, а заканчиваешь, жируя», — объяснил Путило.

Позднее на странице в Instagram Моргенштерн решил объясниться за свои слова на концерте.

«Один из популярных Telegram-каналов перевернул мои слова так, как будто я против народа. Я вам так скажу: чуваки, мне абсолютно пох…, что у вас тут происходит. Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть… Ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим „движухам“. Мне пох…, что происходит в вашей стране, в моей стране. Не надо портить мои концерты политикой… Не впутывайте меня в свои дела», — подытожил он.

Фото morgen_shtern/Instagram



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