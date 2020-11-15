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Шоу-бизнес

Любовник Лободы расстался с «мозгом» своего проекта

12:12 15 ноября 2020
линдеманн

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, которому приписывают роман со Светланой Лободой, объявил о знаковом событии для проекта Lindemann. Немецкий рокер прекращает пятилетнее сотрудничество с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном, оба будут заниматься сольными проектами. Музыкальный бренд Lindemann теперь будет касаться исключительно Тилля Линдеманна.

Последней совместной работой Линдеманна и Тэгтгрена станет запись DVD о выступлении в Москве. Полное видео с концерта появится в продаже весной 2021 года.

Фото Lindemann/Facebook

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Любовник Лободы расстался с «мозгом» своего проекта

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