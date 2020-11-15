Певицу Азизу сильно покусала собака

Певица Азиза пострадала от бродячего пса. Артистка показала свою прокушенную ногу и пожаловалась, что кроме лечения ран, ей еще предстоят шесть уколов во избежание заражения бешенством.

Искусал Азизу Мухамедову пес из соседнего села, покинутый хозяином. Певица хотела накормить и приютить собаку, но ее пес Рики плохо отнесся к появлению соперника. Два пса подрались, а Азиза пострадала, разнимая их.

Певица упомянула, что когда вернулась из больницы, бродячий пес поджидал ее у ворот дома. «Я прихрамывая вышла из машины, он подошел ко мне. Я присела, а он положил морду мне на колени. Потом тихо завыл и стал облизывать мою перебинтованную ногу, как будто просил прощения», — рассказала Мухамедова.

Фото azizamuhamedova/Instagram

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