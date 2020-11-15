Звезда "Следствие ведут знатоки" счел себя двойником Джигарханяна

Актер театра и кино, звезда телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» Леонид Каневский признался, что всю жизнь его путали с актером и режиссером Арменом Джигарханяном. После смерти друга Каневский опубликовал совместные фото с Джигарханяном, где действительно очень бросается в глаза сходство актеров.

«Нас всю жизнь сравнивали, нас всю жизнь путали, пробовали на одни и те же роли, а мы дружили нежно, не обращая на это внимание», — пооткровенничал Каневский.

Леониду Каневскому 81 год. В интервью «ФАКТАМ» актер рассказывал, как давал отпор обидчикам в киевской школе, поделился секретом хорошей физической формы и признался, что хорошо чувствует внутреннюю суть людей.



313

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter