«Квартал 95» счел Притулу вслед за Зеленским «приколом в политике»

«Квартал 95» в новом выпуске высмеял политические амбиции шоумена Сергея Притулы. Бывшего артиста, претендовавшего на пост мэра Киева, назвали «приколом» в политике.

«Сейчас никого не удивишь комиком в политике, — заявил артист Евгений Кошевой, указывая на изображение Сергея Притулы, бывшего кандидата в мэры. — Сережа идет в мэры Киева от партии „Голос“, хотя еще год назад партия „Голос“ всех призывала: „Голосуй не по приколу“. Как видите, если прикол свой, то можно и проголосовать».

«Я вам так скажу. Из Сережи политик может получиться. А может и не получиться. Тут как с Зеленским: до сих пор интрига», — добавил Кошевой.

Напомним, на прошедших выборах мэра Киева Сергей Притула занял третье место, набрав 56,9 тыс. голосов.

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