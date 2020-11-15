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Пугачева и Галкин украсили дом к Новому году

23:02 15 ноября 2020
Архивное фото

Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина вовсю готовится к новогодним праздникам, украшая свой дом.

В сториз своего Instagram пародист показал, как проходит процесс, а заодно примерил на себя роль дворецкого из культового фильма о Шерлоке Холмса.

«У нас уже почти Новый год!» — говорит юморист, которого обнимает супруга.

В кадр попали горящий камин и стоящие на каминной доске подарки.

«Я как Бэримор с этим канделябром», — пошутил Галкин.

Напомним, телеканал Россия 1 уже снял новогодний выпуск «Голубого огонька».

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