"Появились слухи об интрижках": друзья боятся, что Анастасии Заворотнюк расскажут об изменах мужа

В связи с тем, что в последнее время состояние актрисы Анастасии Заворотнюк стабилизировалось, и она якобы даже стала выходить на прогулки, друзья семьи начали испытывать тревогу по поводу того, что до исполнительницы роли «прекрасной няни» могут дойти слухи о поведении ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, которому СМИ приписывают многочисленные романы.

Такие опасения в комментарии изданию «Собеседник» высказала клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина.

«Одно время в светской тусовке усиленно ползли слухи об интрижках Петра Чернышова при лежачей звездной супруге. Многие в кулуарах шептались, что Настя уже не жилец, а Петя со своими сексуальными аппетитами не прочь развлечься», — рассказала она.

По словам специалиста, даже если измены и были, Чернышева не стоит за них осуждать. Раз удовлетворить свои сексуальные фантазии с законной супругой возможности нет, нет ничего предосудительного в том, чтобы «сходить налево».

При этом Перелыгина считает, что это совершенно не говорит об отсутствии любви или близости: мужчина лишь удовлетворяет свои физиологические потребности. Сама доктор в измены Чернышева не верит, но говорит, что сплетни об этом могут плохо сказаться на состоянии Заворотнюк.

«Я переживаю, что, выйдя в свет, Заворотнюк может получить много лишней тяжелой информации, которая послужит серьезным ударом по ее неокрепшей психике и впоследствии наложит отпечаток на здоровье! Она, скорее всего, столкнётся с известиями от „доброжелателей“ об адюльтерах супруга. Насколько эта информация правдива, никто не знает, а ее влияние вызовет тяжелую травму в душе актрисы, и она может не оправиться от неё», — считает доктор.

В связи с этим она советует близким актрисы тщательно подготовить Анастасию к выходу в свет. Самому же Чернышеву следует везде сопровождать его «прекрасную няню», не допуская, чтобы к ней просачивалась запрещенная информация. Впрочем, сделать это будет не так просто, учитывая плотный график фигуриста. Елена Перелыгина добавила, что любовь и интимная близость активируют гормональную сферу и дают прилив эндорфинов, поэтому сейчас пара сама может ускорить процесс восстановления путем трепетного отношения друг к другу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам друзей Анастасии Заворотнюк, ей стало лучше не только благодаря медикам — не последнюю роль в выздоровлении актрисы сыграли ее поклонники.

Фото: sobesednik.ru

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