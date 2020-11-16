Все делаю сама: Чехова в бикини рассказала, в чем секрет ее красоты

Телеведущая Анфиса Чехова, поддержавшая скандальную выходку футболиста Артема Дзюбы, отправилась в отпуск на Мальдивские острова, где решила не просто постить снимки моря, пляжа и себя любимой в бикини, но и устроить «задушевное общение» со своими подписчиками.

Тему для этого она выбрала что ни на есть актуальную — красота, похудение, уход за собой.

Так, опубликовав очередной снимок из бассейна, Анфиса призналась, что сейчас чувствует себя гораздо более уверенной, чем в молодости, и к тому же выглядит лучше, чем в 20 лет.

«Если бы мне кто-то сказал, что в 42 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 — я ни за чтобы не поверила. Мне приятно осознавать, что в 42, я заслужила именно такое лицо и тело!», — написала она на своей страничке.

Анфиса признает, что ее красота — это заслуга косметолога, психолога, эндокринолога, тренера по йоге и ЕМС, но основную работу она делает сама.

«И речь сейчас не о похудении, ведь я не напрягалась и не ложилась костьми, чтобы сбросить лишние килограммы. Все мои преображения были естественными, без ножа хирурга, советов диетолога, применения силы воли и вообще без какого-либо насилия над собой! Что я хорошо усвоила к своим почти 43 годам, что себя нужно любить, а не насиловать», — поделилась она «секретом» с подписчицами.

Они по достоинству оценили прелести звезды, отметив в комментарии, что у нее «шикарная фигура», что она «как всегда сексуальна», и что они сами бы не против так выглядеть «хотя бы в 32».

К слову, это уже четвертый отпуск телеведущей за последние полтора месяца. В октябре телеведущая успела два раза слетать в Турцию, а также отдохнуть в санатории в Сочи вместе с мамой и сыном Соломоном. И вот теперь Анфиса отправилась на очередной отдых — в этот раз на экзотические острова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анфиса Чехова поделилась страшной историей из своей биографии.

Фото: instagram.com/achekhova

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