"Выбор народа": в США назвали самые популярные фильмы и сериалы 2020 года

Вечером 15 ноября в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась церемония вручения премии People's Choice Awards — «Выбор народа». Ею в США ежегодно награждают за достижения в поп-культуре. Речь идет не только о кинематографе, сериалах, но и о популярных телешоу, песнях, клипах, а также о звездах соцсетей. Простые американцы голосуют на протяжении почти всего года за своих любимцев. Поэтому премия так и называется — «Выбор народа».

Церемония проводилась уже в 46-й раз. Несмотря на пандемию COVID-19, была традиционная красная дорожка. Участники и гости появлялись на ней по очереди, соблюдая безопасную дистанцию. Нужно признать, что людей было в этот раз не очень много. Большинство номинантов и лауреатов предпочли виртуальное присутствие.

За своими наградами лично приехали Дженнифер Лопес, Мэнди Мур, Трэйси Эллис Росс, Блейк Шелтон. Вела церемонию популярная певица Деми Ловато. Присутствовала также звезда сериала «Американская семейка» София Вергара.

51-летняя Лопес получила почетную премию «Икона народа» (People's Icon). Известная певица и актриса выбрала для вечера короткое расклешенное красное платье. Наряд позволил Дженнифер продемонстрировать стройные загорелые ножки.

Номинаций у People's Choice Awards очень много, поэтому назовем победителей в основных из них. Начнем с кино.

Самым популярным фильмом 2020 года американцы назвали комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Исполнивший в нем главную роль Уилл Смит признан самым популярным киноактером.

Лента «Будка поцелуев 2», снятая стриминговой компанией Netflix, победила в категории «Комедия года». 21-летняя актриса Джоуи Кинг, сыгравшая в этой картине, получила «Выбор народа» как лучшая комедийная кинозвезда.

Лучшим боевиком американцы назвали фильм «Мулан», а лучшей кинодрамой — «Гамильтон». Исполнивший главную роль в этом мюзикле актер и певец Лин-Мануэль Миранда победил в категории «Звезда кинодрамы».

Мультфильм «Вперед» объявлен лучшей семейной кинолентой. Звезда комедии «Гламурный бизнес» Тиффани Хэддиш стала лучшей актрисой семейного кино. Крис Хемсуорт победил в номинации «Звезда боевика» благодаря исполнению главной роли в фильме «Эвакуация».

В телевизионных категориях тоже не оказалось абсолютного лидера. Лучшим сериалом 2020 года американские зрители сочли «Анатомию страсти». Речь идет об уже 17-м сезоне! Звезда сериала Эллен Помпео получила «Выбор народа» в номинации «Лучшая телеактриса».

Самая высокооплачиваемая актриса в мире София Вергара в очередной раз стала лауреатом в категории «Звезда комедийных сериалов».

София Вергара

Мэнди Мур получила премию как лучшая звезда драматических сериалов за роль в «Это мы».

Мэнди Мур

Четвертый сезон «Ривердейла» назван лучшим драматическим сериалом 2020 года. Исполнивший в нем одну из главных ролей 28-летний Коул Спраус получил «Выбор народа» как лучший телеактер. А лучшим комедийным сериалом американцы сочли продукцию Netflix «Я никогда не…».

Лучшим реалити-шоу, конечно, стала «Семейка Кардашьян». Звездой этого жанра зрители назвали Хлои Кардашьян. Она оказалась популярнее всех своих сестер и матери. В категории «Лучшее дневное ток-шоу» победила программа Эллен де Дженерес. Среди вечерних ток-шоу не оказалось равных программе Джимми Фэллона.

В музыкальных категориях абсолютным лидером стала южнокорейская группа BTS. Она победила в четырех номинациях — «Лучшая группа», «Лучшая песня» (Dynamite), «Лучший видеоклип» (Dynamite), «Лучший альбом» (Map of the Soul: 7).

Лучшим певцом американцы назвали Джастина Бибера. Ариана Гранде признана лучшей певицей. Блейк Шелтон получил премию как лучший исполнитель музыки кантри. «Дебютом года» названа певица Doja Cat.

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