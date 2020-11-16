Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале «Корона» снялась в откровенной фотосессии для журнала GQ

15 ноября в Британии стартовал четвертый сезон популярного телесериала Netflix «Корона» — о жизни королевы Елизаветы II и членов ее семьи. Новый сезон охватывает период времени между 1977 и 1990 годами. Впервые в сериале появляется принцесса Диана, роль которой была доверена малоизвестной английской актрисе Эмме Коррин. СМИ назвали ее сходство с леди Ди «поразительным».

В одночасье прославившаяся 24-летняя Эмма дала множество интервью различным изданиям. А также снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала GQ. В том числе девушка позировала в прозрачном черном топе поверх кружевного бюстгальтера и в платье из сетки, под которым вообще не было бюстгальтера.

В сопутствующем интервью Коррин выразила мнение, что брак Дианы и принца Чарльза был ошибкой. Она сказала, что ей интересно, что о сериале думают дети Дианы и Чарльза — принцы Уильям и Гарри. И призналась, что побаивается встречи с ними. «Если бы я увидела их на вечеринке, я бы, возможно, ушла», — сказала актриса.

Между тем друзья принца Чарльза уже выразили возмущение тем, как реальные события поданы в сериале. «Выдумки выдаются за факты», — приводит их слова издание Metro. В сериале вольно изображаются отношения между Дианой, Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз — бывшей любовницей принца Уэльского, которая впоследствии стала второй супругой принца.

Фото GQ



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