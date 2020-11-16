28.09 / 28.32 33.05 / 33.45
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Воевавший за ВСУ актер Анатолий Пашинин женился в Чернигове

12:06 16 ноября 2020
Анатолий Пашинин

Звезда российских сериалов Анатолий Пашинин, который после 2014 года оставил успешную карьеру, переехал в Украину и вступил в ряды ВСУ, женился в Чернигове. Избранницей 42-летнего артиста стала 44-летняя юрист Леся Задесенец. Они встречались несколько лет, но не афишировали свои отношения.

Торжество прошло в Чернигове. Об изменениях в личной жизни Пашинин сообщил на своей странице в Facebook.

«Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла предложение руки и сердца», — рассказал Анатолий о свадьбе.

Известно, что Леся работает в крупной кинокомпании, также консультирует в вопросах недвижимости. От первого брака у женщины есть взрослая дочь Александра.

Напомним, Анатолий Пашинин, родом из Кировоградской области, окончил театральное училище имени Щепкина, был одним из самых востребованных актеров в России. Широкую известность получил благодаря сериалу «Ундина». Также Пашинин снимался в фильмах «Мы из будущего», «Грозовые ворота».

Но после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе, вернулся в Украину по политическим причинам. Он четко заявил свою патриотическую позицию, пошел добровольцем в ВСУ. После окончания службы снялся в фильме «Посттравматическая рапсодия».

968

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Тимошенко

Перемена во внешности Юлии Тимошенко поразила украинцев

Анатолий Пашинин

Воевавший за ВСУ актер Анатолий Пашинин женился в Чернигове

Аделина и Сергей

Травма Влада Ямы и признание Надежды Мейхер: самые яркие моменты четвертьфинала «Танців з зірками»

Сергей Стерненко

А как же российская вакцина? Стерненко съязвил по поводу заболевания партнера Медведчука

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер