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Шоу-бизнес

Женившей сына Оксане Марченко сделали «компенсацию»

12:59 16 ноября 2020
Оксана Марченко
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская телеведущая Оксана Марченко которая недавно стала свекровью, получила в подарок котенка. Об этом она написала в своем Instagram.

«После свадьбы моего сына друзья почему-то решили подарить мне котенк… связь между этими событиями я так и не установила, но котейка очень хорошенький! Дочка назвала его Кокос — он действительно очень похож на начинку шоколадки „Баунти“, хотя, согласитесь, ассоциация удивительная… Пока, правда, откликается на любое имя и шелест корма, любит мои тапочки и поваляться в ногах, когда я чищу зубы… Врезается с разбегу в стеклянные двери душа… боюсь, так долго двери не протянут», — написала Марченко.

Телеведующая также добавила, что будет регулярно освещать жизнь своего котенка в Телеграме.

Ранее сообщалось, что недавно Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости.

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