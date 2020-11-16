Жена Петросяна одолела болезнь

Татьяна Брухунова, пятая жена юмориста Евгения Петросяна, вылечилась от акне. Об этом она сообщила в сториз в своем Instagram.

«Была долгая медикаментозная история лечения с эндокринологом, гастроэнтерологом и дерматологом», — написала Татьяна Брухунова.

Акне — продолжительное воспалительное заболевание кожи, которое возникает в ситуации, когда мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяные фолликулы. Болезнь нередко приводит к психологическим и социальным проблемам.

Напоминаем, что Татьяна Брухунова родила ребенка от 75-летнего Евгения Петросяна, что вызвало сомнения у его четвертой жены Елены Степаненко, потребовавшей провести генетическую экспертизу.

Ранее прошли пятидневные съемки шоу «Новогодний огонек», в котором Евгений Петросян участвовал вместе со своей женой — условием прохода в съемочный павильон был тест на COVID-19.

Фото: Instagram

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