Жена Петросяна одолела болезнь
Татьяна Брухунова, пятая жена юмориста Евгения Петросяна, вылечилась от акне. Об этом она сообщила в сториз в своем Instagram.
«Была долгая медикаментозная история лечения с эндокринологом, гастроэнтерологом и дерматологом», — написала Татьяна Брухунова.
Акне — продолжительное воспалительное заболевание кожи, которое возникает в ситуации, когда мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяные фолликулы. Болезнь нередко приводит к психологическим и социальным проблемам.
Напоминаем, что Татьяна Брухунова родила ребенка от 75-летнего Евгения Петросяна, что вызвало сомнения у его четвертой жены Елены Степаненко, потребовавшей провести генетическую экспертизу.
Ранее прошли пятидневные съемки шоу «Новогодний огонек», в котором Евгений Петросян участвовал вместе со своей женой — условием прохода в съемочный павильон был тест на COVID-19.
Фото: Instagram138
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