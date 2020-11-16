Незрячая российская певица Диана Гурцкая повторно заразилась коронавирусом. Несколько месяцев назад она сдавала тест на COVID-19 и, к удивлению артистки, он показал, что в крови обнаружены антитела. Тогда Диана перенесла болезнь бессимптомно.

«Антитела были, но Диана продолжала соблюдать все требования безопасности, была очень внимательна. Она много занимается благотворительностью, работает с детьми-инвалидами. И тут несколько дней назад появились странные симптомы: головная боль, потеря обоняния, температура. Сразу же решили сделать повторный тест, который оказался положительным», — рассказал «СтарХиту» брат звезды Роберт.

Он также рассказал, что состояние Дианы стабильное, она лечится дома под наблюдением врачей. Температура держится в пределах 37,5 градусов. Причин для госпитализации пока нет. Звезду беспокоит потеря обоняния.

«Конечно, для незрячего человека потеря обоняния — большая беда, но Диана справляется. Самое удивительное, что сыну Дианы уже трижды делали тест, и он оказывался отрицательным. При этом мальчик постоянно находится в контакте с матерью. Мы думаем, что после первого заражения иммунитет не успел полностью восстановиться, поэтому через несколько месяцев произошло повторное заражение», — поделился Роберт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как преодолела болезнь.

Фото Instagram.com/diana.gurtskaya.official

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