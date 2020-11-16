Маленький сын Регины Тодоренко сломал руку

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая задумалась о втором ребенке, рассказала о беде в их семье. Ее двухлетний сын Майкл сломал руку, малышу наложили гипс. Для веселого и подвижного мальчика, который уже занимается гимнастикой, подобрали спокойные игры. Регина поделилась в Instagram, как Майкл играет с педагогом.

«Сломал лапу наш медведь Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр. Мне до слез было приятно, когда нам написала @leno4ka_kulikova и привезла целый волшебный мешок игр. Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке», — написала под видео с сыном Тодоренко.

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