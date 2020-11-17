"Найди ребенка": старшую дочь Аллы Пугачевой заподозрили в четвёртой беременности

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовцовым, который недавно «превращался в женщину», и 8-летней дочерью Клавдией отдыхает в Нью-Йорке.

Этот город очень нравится Кристине, и она даже купила там несколько лет назад квартиру, пишет КП.

Именно в Нью-Йорке с 49-летней Кристиной произошел конфуз, который озадачил ее подписчиков в Сети.

Так, на некоторых фото из отпуска Клавдия прячется за спинами родителей и ее знаменитая мама в шутку предложила своим подписчикам «найти на фото ребёнка».

«На первой фотографии ребус — найди ребёнка. Всем от нас тёплый привет!«— написала Кристина.

В комментариях сразу же вспыхнула дискуссия: некоторые фанаты обратили внимание на то, что в последнее время Кристина одевается исключительно в широкие и просторные одежды, поэтому впору предложить, что она находится в «интересном» положении.

Другие поклонники возражали им — дескать, такого не может быть.

В спор пришлось вмешаться представителям дочери Аллы Пугачевой, которые пояснили, что беременность — всего лишь домыслы фолловеров.

У Кристины и так уже трое замечательных детей: 30-летний Никита от гражданского брака с Владимиром Пресняковым, 22-летний Дени от бизнесмена Дени Байсарова и 8-летняя Клавдия. И ей явно есть о ком заботиться.

Тем более, что дети и так часто, как писали «ФАКТЫ», подбрасывают маме «сюрпризы» и неожиданные известия.

Фото: instagram.com/orbakaite_k

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