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"Рецидивистов нет, обращение по имени-отчеству": стало известно, в каких условиях будет отбывать наказание Ефремов

0:58 17 ноября 2020
Ефремов Михаил

В понедельник, 16 ноября, осужденный за ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов принял первого посетителя в белгородском СИЗО № 3, им стал один из адвокатов актера Андрей Алешкин.

Через него стало известно, в каких условиях будет содержаться актер, пишет КП.

Так, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНТ), с которыми он встречался, колония, где будет отбывать наказание Ефремов, считается «элитной».

В ней нет опасных рецидивистов порядки лояльные — об этом говорит тот факт, что в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области сидели Кокорин и Мамаев, которые «легко отделались»: им даже футбольные матчи разрешили проводить.

«Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке», — рассказал один из членов ОНК, правозащитник Аркадий Бармин.

Еще один член ОНК Олег Анфиногенов, который также занимается правами военнослужащих, своими глазами видел быт заключенных в поселковой колонии.

«Условия прекрасные: в отрядных помещениях — санузел, спальни, все отапливается. Питание качественное, есть вся необходимая медпомощь — не везде для военных созданы такие условия. Работа в колонии тоже не самая тяжелая, это не на руднике трудиться. А кроме того, заключенные получают зарплату», — рассказал он.

Как известно, на новом месте «жительства» Михаил Ефремов должен обосноваться на следующей неделе, после того, как отсидит две недели карантина в СИЗО. Тем временем, адвокаты артиста готовятся к кассации. На данный момент у Михаила Олеговича четверо защитников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему Ефремову не позволили остаться в московском СИЗО «Водник».

Фото: eg.ru

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