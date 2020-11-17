"Дзюба отдыхает": Варнава ошеломила фанатов пикантным фото
Исключенная из «черного списка» СБУ 35-летняя Екатерина Варнава решила, очевидно, воспользоваться ситуацией вокруг видео самоудовлетворения футболиста Артема Дзюбы и порадовала поклонников своим смелым фото.
Для этого актриса выложила в своем Instagram кадр из откровенной фотосессии: на снимке она позирует с париком на голове, демонстрируя грудь и ягодицы, при этом совершенно без одежды.
«Нужно быть смешным для всех», — подписала Екатерина фото.
Некоторые подписчики посчитали фото слишком вызывающим.
«Дзюба отдыхает», «Секс-бомба», — пишут они.
Но большинство фолловеров посчитали снимок смелым, красивым, и при этом не вульгарным — ведь в кадр не попало ничего лишнего.
«Бомба», «Катя, вы прекрасны», «Катя, очень смело!», «Шикардосное фото», «Эстетично и так красиво», «Как картина», «Огненный образ», «Это так прекрасно! Восторг!» — отметили фанаты.
Понравился образ актрисы и ее коллегами по сцене. «Как горячо», — высказалась певица Анна Седокова. «Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования», — добавила актриса Мария Кравченко.
Поэтому поклонники пожелали Кате и дальше продолжать свои смелые эксперименты.
Напомним, что сейчас у актрисы роман с 28-летним Александром Молочниковым. Актер и режиссер в сентябре сообщил, что заразился COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году поклонники приняли Екатерину Варнаву за Светлану Лободу — до того были похожи образы артисток.
Фото: instagram.com/kativarnava, cosmo.ru52
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