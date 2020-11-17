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Шоу-бизнес

"Дзюба отдыхает": Варнава ошеломила фанатов пикантным фото

1:55 17 ноября 2020
Варнава Екатерина

Исключенная из «черного списка» СБУ 35-летняя Екатерина Варнава решила, очевидно, воспользоваться ситуацией вокруг видео самоудовлетворения футболиста Артема Дзюбы и порадовала поклонников своим смелым фото.

Для этого актриса выложила в своем Instagram кадр из откровенной фотосессии: на снимке она позирует с париком на голове, демонстрируя грудь и ягодицы, при этом совершенно без одежды.

«Нужно быть смешным для всех», — подписала Екатерина фото.

Некоторые подписчики посчитали фото слишком вызывающим.

«Дзюба отдыхает», «Секс-бомба», — пишут они.

Но большинство фолловеров посчитали снимок смелым, красивым, и при этом не вульгарным — ведь в кадр не попало ничего лишнего.

«Бомба», «Катя, вы прекрасны», «Катя, очень смело!», «Шикардосное фото», «Эстетично и так красиво», «Как картина», «Огненный образ», «Это так прекрасно! Восторг!» — отметили фанаты.

Понравился образ актрисы и ее коллегами по сцене. «Как горячо», — высказалась певица Анна Седокова. «Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования», — добавила актриса Мария Кравченко.

Поэтому поклонники пожелали Кате и дальше продолжать свои смелые эксперименты.

Напомним, что сейчас у актрисы роман с 28-летним Александром Молочниковым. Актер и режиссер в сентябре сообщил, что заразился COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году поклонники приняли Екатерину Варнаву за Светлану Лободу — до того были похожи образы артисток.

Фото: instagram.com/kativarnava, cosmo.ru

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