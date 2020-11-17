Внук Аллы Пугачевой ударился в творчество

Недавно вернувшийся в Россию младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров увлекся творчеством. Молодой человек создает яркие картины и фотографии с помощью новаторских видеоредакторов.

«Надеюсь, мое искусство делает то, что я собираюсь делать. Сначала у вас болит голова, но потом вы начинаете любить и ценить безумное, и каждый раз, когда вы приглядываетесь, вы видите что-то новое», — написал парень в Instagram.

Это фото Дени сделал по шаблону портфолио, используя современные приложения для создания видео.



«Без маски? нет проблем! проявить творческий подход», — написал внук Пугачевой под этим фото.

Подписчикам парня его творчество нравится. Они оставили тысячи лайков под фото. Есть и советы начинающему креативному фотографу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров собрался жениться. Он якобы сделал предложение руки и сердца и преподнес кольцо своей любимой девушке Марии.

Фото tvc.ru/















76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter