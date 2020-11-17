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Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой ударился в творчество

8:42 17 ноября 2020
Кристина Орбакайте и Дени Байсаров

Недавно вернувшийся в Россию младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров увлекся творчеством. Молодой человек создает яркие картины и фотографии с помощью новаторских видеоредакторов.

«Надеюсь, мое искусство делает то, что я собираюсь делать. Сначала у вас болит голова, но потом вы начинаете любить и ценить безумное, и каждый раз, когда вы приглядываетесь, вы видите что-то новое», — написал парень в Instagram.

Это фото Дени сделал по шаблону портфолио, используя современные приложения для создания видео.


«Без маски? нет проблем! проявить творческий подход», — написал внук Пугачевой под этим фото.

Подписчикам парня его творчество нравится. Они оставили тысячи лайков под фото. Есть и советы начинающему креативному фотографу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров собрался жениться. Он якобы сделал предложение руки и сердца и преподнес кольцо своей любимой девушке Марии.

Фото tvc.ru/






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