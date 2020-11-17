Дантес откровенно рассказал о первом сексуальном опыте

Популярный певец и телеведущий Владимир Дантес сделал интимное признание. Он рассказал о своем первом свидании и первом сексуальном опыте. Подробностями личной жизни он поделился на YouTube-канале Руслана Кузнецова.

По словам Владимира Дантеса, однажды он пошел на свидание с девушка только из-за того, что боялся отказать. Она была выше и сильнее него, была вратарем хоккейной команды.

«Свидание прошло в страхе. Я был очень вежлив и обходителен. Там были такие намеки, что я сказал: „Не хочешь куда-то сходить?“. Мы долго гуляли, но не целовались, я обнимал ее, она была еще и выше. Я бежал с поля битвы и больше не появлялся», — рассказал певец.

А вот о первом сексуальном опыте Дантес вспоминает с теплом. Это случилось, когда ему было 20 лет, он был влюблен в девушку Камилу.

«Я был активным парнем в плане разговоров, я знал, как ухаживать. Но у меня была травма, когда мне отказала девочка в грубой форме, она сказала, что меня не любила. Я знал, что произойдет на днях долгожданный секс. Я очень нервничал. Была романтика, лепестки, и все произошло. Это было по любви, как-то так круто», — поделился Владимир.

<br />

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter