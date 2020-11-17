Валерий Жидков предложил отправить «ушлепков» на Марс

Сценарист студии «Квартал 95» Валерий Жидков, выступая в «Вечернем квартале», поразмышлял о человечестве.

Он напомнил, что человечество делится на прогрессивных людей, это 5%, еще 5% регрессивны, остальные инертны.

Показывая на зал, артист сказал, что в дальних рядах сидят нормальные люди, которые чтут закон и вовремя платят налоги. А в первом ряду партера сидящих на крайних трех креслах (там находились картонные фигуры), Жидков назвал «ушлепками».

Речь идет об игроманах, которые просаживают деньги в автоматах. Вторая категория — всем недовольные, которые портят жизнь окружающим. В качестве примера, юморист привел сцену в ресторане, когда клиент недоволен «не совсем тигровыми креветками». К этой же категории, по мнению Жидкова, можно отнести и людей, которые наплевательски смотрят на любые даже мелкие проблемы.

Еще один вид артист назвал «ушлепками», опасными для окружающих. Это, по его мнению, гопники, наркоторговцы, производители фальшивых лекарств и тестов на коронавирус.

Жидков отметил, что лучше было бы всем, если бы три кресла с «ушлепками» демонтировали.

«Я не призываю никого убивать. Это было слишком жестоко. Вы слышали о программе колонизации Марса? Она уже много лет топчется на месте. На мой взгляд, ей не хватает мотивации, потому что туда готовят космонавтов. А космонавты, они физически развиты, они психологически устойчивы. Каждый из них специалист в нескольких областях. Это лучшие люди Земли. Их инженеры хотят отправить на другие планеты», — сказал юморист.

Он уточнил, что отправляя лучших людей на другие планеты, «Земля два раза в минусе».

«Ради чего мы тратим время, деньги и лучших людей? Другое дело, если мы будем отправлять на Марс «ушлепков», — считает Жидков.

По его мнению, программа колонизации Красной планеты сразу оживится, при том, что туда будут отправлять добровольно.

Те, кто играет в автоматы, получат бесплатный Джекпот. Для тех, кому не такие королевские креветки, сделают очень дорогие билеты. И это сработает, потому что среди богатых тоже есть «ушлепки», для которых строят пятизвездочные отели в Затоке.

«Придурки на Марсе будут счастливы среди таких же. Потому что для дурака нет большего счастья, чем не знать, что он дурак», — утверждает юморист.

Он отмечает, что если на Марс улетят лучшие земляне, то Марс лет через 100 колонизирует Землю.

Если же на Марс отправят «ушлепков» и создадут на новой планете игровые автоматы, гибкий Уголовный кодекс и бесперебойное вещание «Битвы экстрасенсов», то, считает Жидков, не будет причин захватить Землю.

В заключение юморист рассказал, что идеей поделился с ним его знакомый. А сам Жидков хотел бы увидеть, когда будет колонизирован Марс, а на Земле все наладится.

Напомним, «Квартал 95» в новом выпуске высмеял политические амбиции шоумена Сергея Притулы. Его вслед за Зеленским назвали «приколом в политике».

Фото скриншот видео

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