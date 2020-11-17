Галкин с Пугачевой похвастались впечатляющим полом в своем замке

Российский артист Максим Галкин показал шикарный пол своего замка, находящегося в подмосковной деревне Грязь, в котором он проживает вместе с певицей Аллой Пугачевой. Видео необычной конструкции артист выложил в сториз в своем Instagram.

В ролике показано, что часть пола верхнего этажа замка Галкина и Пугачевой — полностью прозрачная. В результате создается необычный эффект — можно наблюдать за находящимися в внизу людьми и совершенно не ощущать присутствия преграды. Галкин также похвастался живописными видами из окна замка, показав поля и церковь.

Ранее сообщалось, что известный музыкальный критик призвал забрать замок у Пугачевой и Галкина — от требует отдать здание под детский дом.

Фото: Instagram Максима Галкина

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