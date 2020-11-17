Гроб с Арменом Джигарханяном вынесли под аплодисменты

В Москве проводили в последний путь известного артиста Армена Джигарханяна. Церемония прощания прошла в Московском Драматическом театре, которым руководил актер.

Несмотря на холодную погоду, немало москвичей пришли, чтобы проститься с любимым артистом.

Во время панихиды на большом экране над сценой транслировались фотографии Джигарханяна — кадры из фильмов, роли в спектаклях, семейный архив. Звучала печальная музыка, передает «Московский комсомолец».

Гроб из театра выносили под звуки аплодисментов.

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Напомним, ранее приемный сын артиста Степан рассказал о последних днях Джигарханяна и его болезни.

Фото mk.ru/

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