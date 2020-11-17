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Шоу-бизнес

Выяснились подробности о травме Влада Ямы

14:08 17 ноября 2020
Влад Яма

Судья шоу «Танців з зірками» Влад Яма, которого срочно госпитализировали во время прямого эфира после совместного танца с Юлией Саниной, рассказал, как получил травму. Во время номера он неудачно поймал партнершу и серьезно травмировал руку.

«Поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12…», — поделился Влад в Instagram. Он также заверил, что во время репетиции трюк получался без проблем.

Прямо со съемочной площадки Яму на скорой отвезли в больницу, где сделали снимок. Перелом не подтвердился. Но на правую руку пришлось наложить жесткую повязку.

Но в этой ситуации Влад не видит трагедии и шутит, что теперь много чего научился делать левой рукой.

Напомним, четвертьфинал покинули Сергей Мельник и Аделина Дели.

Фото Instagram.com/vladyama_official

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