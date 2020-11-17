Анджелине Джоли не удалось избавиться от поженившего ее с Брэдом Питтом судьи

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, начавшийся в 2016 году, все еще до конца не завершен. 45-летняя Джоли потерпела очередное поражение. Как сообщает Daily Mail, ей не удалось отстранить от дела судью Джона У. Одеркирка. Она подавала ходатайство о том, чтобы его заменил кто-нибудь другой — из-за деловых и профессиональных связей Одеркирка с юридической командой 56-летнего Питта. Она подозревает, что он не будет объективен, подыгрывая ее бывшему супругу. Поэтому доверить ему ведение дела несправедливо.

Именно Джон Одеркирк, кстати, поженил Джоли и Питта, зарегистрировав их брак в 2014 году. Кинозвезды, воспитывавшие шестерых детей, сыграли свадьбу во Франции после десяти лет отношений.

В судебных документах, представленных в Верховном суде Калифорнии в округе Ориндж, говорится, что Одеркирк отстранен от дела не будет. Ни в чем предосудительном он замечен не был и предоставил всю информацию, касающуюся его дел с юристами, представляющими интересы Брэда. Кроме того, Анджелина слишком поздно отреагировала на назначение Одеркирка и его отношения с юристами Питта. О них она знала еще с августа 2018 года.

«Это показательный пример того, как в конце игры кто-то пытается устранить судью, потому что им не нравится полученный результат», — приводит слова инсайдера Daily Mail.

После того, как Джоли подала ходатайство об отстранении Одеркирка, адвокаты Питта обвинила ее в попытке затянуть бракоразводный процесс, с которым уже давно пора покончить.

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