Коронавирус заставил Ирину Федишин продать квартиру в Болгарии

Популярная певица Ирина Федишин, которая вместе с мужем переболели коронавирусом, была вынуждена продать квартиру на берегу моря в Болгарии. К такому решению они пришли из-за пандемии и закрытых границ. Об этом артистка рассказала в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Апартаменты в курортном городке они приобрели прошлой зимой. Но владельцами жилья у моря были недолго. Уже весной Федишин продала недвижимость.

«Начались все эти закрытия границ и мы волновались, как будет дальше. И опять же деятельность под вопросом. Так как гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать» — рассказала Ирина Федишин.

Сейчас певица с мужем и двумя сыновьями живет в квартире во Львове и мечтает о большом доме. Только так она готова переехать в Киев.

«Мне не хочется переезжать в столицу. Не хочу. Ну разве муж построит очень хороший дом, вот тогда перееду. Это ему подсказка», — сказала Ирина.

В интервью «ФАКТАМ» Ирина Федишин поделилась своим опытом борьбы с коронавирусом.

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