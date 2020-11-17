Хрусталев появился в "Вечернем Урганте" и рассказал о своем состоянии

Дмитрий Хрусталев, который потерял сознание в такси и срочно был доставлен в больницу, впервые после инцидента вышел в эфир «Вечернего Урганта» и рассказал о своем состоянии. Он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что причиной недомогания стало истощение, вызванное нагрузками и погоней за самосовершенствованием.

«Все звонили, переживали, коллеги интересовались. Многие спрашивали: «Это ковид?». Я отвечал: «Нет, вроде!». Тогда появлялась такая реакция: «Ну слава Богу!», — рассказал Иван Ургант в эфире. После этого на связь со студией по видеосвязи вышел сам Дмитрий Хрусталев. «Малыш, как ты нас всех напугал!» — обратился к Дмитрию Иван Ургант.

«Спасибо всем, кто за меня переживал. И тем, кто за меня не переживал. Всем спасибо! Всем здоровья! Не болейте, не попадайте в больницы. Ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь», — ответил Хрусталев.

Ведущий также сообщил, что еще проходит медицинское обследование, чтобы получить полную картину того, что происходит с его организмом. Свободное время он намерен посвятить вязанию.

Напомним, Дмитрий Хрусталев потерял сознание в такси по дороге к маме. Водитель отвез его в ближайшую больницу в Сестрорецке. В СМИ появились сообщения о том, что у Дмитрия коронавирус, СПИД. Но телеведущий развеял слухи и озвучил свой диагноз — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления.

«Чтобы развеять многочисленные слухи о моем состоянии, хочу рассказать вам, что же со мной случилось на самом деле. По дороге из Санкт-Петербурга в Репино мне стало плохо в такси, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне „за молодостью и совершенством“ артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!» — написал Хрусталев в Instagram.

Фото Instagram.com/dmitry_khrustalev

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