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В одной ноздре положительный, в другой – отрицательный: популярную певицу сбил с толку результат теста на COVID-19

16:37 17 ноября 2020
Эрика Баду

Популярную американскую певицу и актрису Эрику Баду, одну из самых влиятельных фигур в жанре нео-соул, сбил с толку полученный ею результат теста на коронавирус, которым она поделилась в соцсети Twitter. В левой ноздре он оказался положительным, в правой — отрицательным. 49-летняя Эрика уточнила, что симптомов болезни у нее нет. А тесты требовались для проведения съемок — провериться на COVID-19 обязаны были все участники. Спустя сутки она сделала еще один тест — он тоже оказался отрицательным.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», бизнесмен Илон Маск за один день сделал четыре теста и получил разные результаты — два положительных и два отрицательных.

Фото Instagram

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