Оставил после себя квартиру сына Сталина с видом на Кремль: стало известно, кому достанется наследство Романа Виктюка

Умерший 17 ноября от закупорки тромбом сосуда режиссер Роман Виктюк владел квартирой в доме на Тверской улице в Москве, которая раньше принадлежала сыну, а затем внуку советского вождя Иосифа Сталина.

Об этом пишет КП со ссылкой на подругу театрального деятеля, народную артистку Валентину Талызину.

По оценке издания, режиссер зарабатывал в театре около шести миллионов рублей в год (около 2,2 млн грн).

«Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не копил», — призналась Талызина.

Постановщик жил один, детей у него не было. По всей вероятности, новыми владельцами элитной недвижимости станут его близкие родственники из Львова — две сестры и племянница.

Просторная квартира в элитном доме с видом на Кремль и Госдуму досталось Виктюку в 90-х от тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова. В настоящее время стоимость апартаментов оценивается в 50 миллионов рублей (примерно 18,4 млн грн).

«Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам. В случае, если таковых родственников нет, в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети», — уточнил адвокат Сергей Жорин, добавив, что имущество между ними делится в равных долях.

Напомним, Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

В конце октября режиссер попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве с коронавирусом. Незадолго до смерти он шел на поправку и готовился к выписке из больницы

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в Москве. Позднее, согласно последней воле народного артиста, его похоронят на Лычаковском кладбище во Львове, в семейном склепе, рядом с родителями.

Фото: КП

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