Харви Вайнштейн в тяжелом состоянии помещен в тюремный изолятор

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, признанный виновным в сексуальном насилии и приговоренный в марте 2020 года к 23 годам лишения свободы, помещен в тюремный изолятор в тяжелом состоянии. У 68-летнего Вайнштейна высокая температура. Как сообщает издание TMZ, подозревают, что он мог повторно заразиться коронавирусом — хотя результаты тестов пока не готовы.

В силу своего возраста, лишнего веса и плохого состояния здоровья бывший продюсер входит в группу риска. В случае, если у него будет выявлен COVID-19, Вайнштейна отправят в тюремную больницу.

В марте Харви Вайнштейн перенес срочную операцию на сердце — ему поставили стент. В этом же месяце у него оказался положительным тест на коронавирус.



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