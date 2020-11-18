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Сын Олега Винника оказался пловцом

9:36 18 ноября 2020
винник

Певец Олег Винник неохотно делится подробностями о своей семье. Но в сети появились фото 16-летнего Юлиана Винника, которого считают сыном Олега и Таисии Сватко (Таюне). Судя по снимкам, юноша профессионально занимается плаванием и участвует в чемпионатах Северной Германии.

Фото с Винником-младшим сделаны в Берлине, в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург, где юноша тренируется с 2016 года. Согласно статистике клуба, Юлиан демонстрирует неплохие достижения. Так, в январе 2020 года на соревнованиях в Берлине Винник занял первое место в заплыве вольным стилем. Дистанцию 100 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 3 секунды. Тогда же Юлиан показал лучшее время на дистанции 200 м брассом — 2 минуты 59 секунд.

Напомним, ранее папарацци заметили Олега Винника в компании подростка во время отпуска на Доминикане летом 2018 года. Предполагается, что тогда старший и младший Винники не плавали в океане, а лишь снимали видео для соцсетей.

Фото olegg. vynnyk/Instagram

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