28.09 / 28.31 33.13 / 33.52
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Назван самый сексуальный мужчина из ныне живущих по версии журнала People

10:06 18 ноября 2020
Майкл Б. Джордан

Американский журнал People традиционно объявил имя «самого сексуального мужчины из ныне живущих». В этом году этой чести удостоился 33-летний американский темнокожий актер Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Станция „Фрутвейл“» и двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

Джордан, который был назван в честь знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, заявил, что рад стать частью клуба, в которой вошло столько знаменитых мужчин.

Актер пока что не женат и не афиширует свою личную жизнь. Актеру приписывают множество романов, но сердце его пока свободно — он находится в поиске. Майкл обожает готовить, водить автомобили, играть в видеоигры. А секретом своего успеха называет правило, согласно которому нужно «осознавать, что вы не можете сделать счастливыми всех».

В прошлом году звание самого сексуального досталось темнокожему американскому певцу, автору песен и актеру Джону Ледженду. А еще годом ранее этот титул завоевал афроамериканец Идрис Эльба.

фото People

456

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

вересень

В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

Роман Виктюк

Наследники Романа Виктюка раскрыли личные подробности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер