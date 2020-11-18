Назван самый сексуальный мужчина из ныне живущих по версии журнала People

Американский журнал People традиционно объявил имя «самого сексуального мужчины из ныне живущих». В этом году этой чести удостоился 33-летний американский темнокожий актер Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Станция „Фрутвейл“» и двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

Джордан, который был назван в честь знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, заявил, что рад стать частью клуба, в которой вошло столько знаменитых мужчин.

Актер пока что не женат и не афиширует свою личную жизнь. Актеру приписывают множество романов, но сердце его пока свободно — он находится в поиске. Майкл обожает готовить, водить автомобили, играть в видеоигры. А секретом своего успеха называет правило, согласно которому нужно «осознавать, что вы не можете сделать счастливыми всех».

В прошлом году звание самого сексуального досталось темнокожему американскому певцу, автору песен и актеру Джону Ледженду. А еще годом ранее этот титул завоевал афроамериканец Идрис Эльба.

фото People

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