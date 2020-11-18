Наследники Романа Виктюка раскрыли личные подробности

Наследники легендарного режиссера Романа Виктюка, который умер в Москве от осложнений от коронавируса, поделились трогательными воспоминаниями о нем. Роман Григорьевич не был женат, детей у него не было. Свою любовь он дарил племянникам.

Борис и Катерина поделились трогательными воспоминаниями о дяде, которого нежно называли любимым вуйком. Он привил родственникам, живущим во Львове, любовь к театру, приглашал их за кулисы и даже выводил на поклон вместе с актерами.

«Вуйко нас с Борисом очень любил выводить на поклон на сцену. И нам это очень нравилось! Все, чему он научил с детства — останется с нами на всю жизнь. „Служанки“… отдельный мир, который открылся мне в 8 лет. Помню свой первый спектакль за кулисами, шелест юбок и измазанную рубашку от объятий с загримированными актерами после спектакля. А сейчас, зная на память каждую фразу, каждое движение, просто хочется прокрутить все в памяти», — вспоминает Катерина.

Борис впервые попал на спектакль Романа Виктюка в четыре года. Это была «Рогатка».

«Тогда я не понимал, как можно ездить по сцене в инвалидном кресле, рвать стены, кричать во все горло… Но все это еще тогда мне уже нравилось. Ты всегда брал меня за кулисы, я знал всех актеров, видел подготовку изнутри. Я видел твои фирменные репетиции с матюками, на которые хотелось возвращаться еще и еще. И уже тогда понимал, что ты — революционер, бунтарь своей же субкультуры», — поделился Борис.

Он добавил, что дядя учил его мыслить по-другому, не примитивно, открывал мир «правильной» музыки, вдохновил писать стихи, фотографировать и смотреть на мир.

«За всю жизнь ты так и не дал сделать тебе постановочное портретное фото, но я сделал, тихо подсматривая за тобой на съемке в Киеве. Уже тогда с первой камерой и самой большой наградой для меня стало то, что это фото до сих пор висит у тебя дома при входе», — рассказал Борис.

Напомним, причиной смерти 84-летнего Романа Виктюка стал инсульт. Режиссера похоронят в его родном Львове, в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

Фото: РИА Новости

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