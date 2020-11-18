Датский принц-модель стал первым мужчиной, попавшим на обложку чешского Vogue

Внук королевы Дании Маргрете II принц Николай, который в 2018 году подписал контракт с модельным агентством Scoop Models и дебютировал в качестве манекенщика на Неделе моды в Лондоне, стал звездой декабрьского номера модного журнала Vogue. 21-летний принц-модель стал первым мужчиной, чье фото появилось на обложке чешской версии издания.

Фотосессия для журнала прошла в Дании. Николай позировал в вещах модного дома Hermes.

Николай — старший сын принца Йоакима (младшего сына Маргрете) и уроженки Гонконга Александры, графини Фредериксборгской. Его родители состоят в разводе с 2005 года.

Йоаким публично заявлял о том, что поддерживает стремление сына, занимающего седьмое место в очереди на престол, жить не по королевскому протоколу. И что он имеет право сам определять свое собственное будущее.

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