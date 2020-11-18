28.09 / 28.30 33.12 / 33.52
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Датский принц-модель стал первым мужчиной, попавшим на обложку чешского Vogue

11:03 18 ноября 2020
Принц Николай

Внук королевы Дании Маргрете II принц Николай, который в 2018 году подписал контракт с модельным агентством Scoop Models и дебютировал в качестве манекенщика на Неделе моды в Лондоне, стал звездой декабрьского номера модного журнала Vogue. 21-летний принц-модель стал первым мужчиной, чье фото появилось на обложке чешской версии издания.

Фотосессия для журнала прошла в Дании. Николай позировал в вещах модного дома Hermes.

Николай — старший сын принца Йоакима (младшего сына Маргрете) и уроженки Гонконга Александры, графини Фредериксборгской. Его родители состоят в разводе с 2005 года.

Йоаким публично заявлял о том, что поддерживает стремление сына, занимающего седьмое место в очереди на престол, жить не по королевскому протоколу. И что он имеет право сам определять свое собственное будущее.

Фото Instagram


169

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

вересень

В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

кернес

Раскрыта причина снятия с розыска Кернеса

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер