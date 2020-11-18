Михаил Боярский готов стать таксистом

Актер Михаил Боярский и сам готов сменить профессию, и другим артистам советует осваивать новые виды заработка. Исполнитель песни «Зеленоглазое такси» признался в Instagram, что предчувствует кризисные годы для творческой сферы и готов попробовать поработать таксистом.

«Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом… Но просить — ни в коем случае», — заявил Боярский.

«Я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит — пошел бы водить машину», — добавил актер.

Напомним, Михаилу Боярскому 70 лет. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказывал, что с детства мечтал стать геологом, но родители настояли на занятиях музыкой. Год назад Боярский объявил, что готов покинуть сцену.

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