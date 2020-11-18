Звезда телеканала Порошенко забеременела

Бывшая модель и актриса, а теперь известная телеведущая Василиса Фролова призналась, что ждет ребенка. На первенца Фролова решилась в 42 года. Пока что ведущая не решила, будет ли уходить в декретный отпуск и кто заменит ее в ежедневных выпусках на телеканале «Прямой».

Поделившись с подписчиками в Facebook радостной новостью, Фролова напомнила, что еще в начале года предчувствовала нечто подобное. «В самом начале карантина я здесь прогнозировала, что предчувствую демографический скачок. И вот, природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу «корониала», — добавила ведущая.

Напомним, Фролова с 2017 года работает на телеканале «Прямой» (считается близким к Петру Порошенко). По будням Василиса появляется в дневной информационно-аналитической программе «Детали».

Фролова в 1995 году завоевала титул вице-королевы красоты Харькова, после чего стала ведущей на харьковском ТВ. Также была ведущей музыкальных, развлекательных, спортивных шоу на всеукраинских каналах.

Фото Vasilisa Frolova/Facebook

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