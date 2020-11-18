28.09 / 28.30 33.13 / 33.51
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда телеканала Порошенко забеременела

11:37 18 ноября 2020
фролова

Бывшая модель и актриса, а теперь известная телеведущая Василиса Фролова призналась, что ждет ребенка. На первенца Фролова решилась в 42 года. Пока что ведущая не решила, будет ли уходить в декретный отпуск и кто заменит ее в ежедневных выпусках на телеканале «Прямой».

Поделившись с подписчиками в Facebook радостной новостью, Фролова напомнила, что еще в начале года предчувствовала нечто подобное. «В самом начале карантина я здесь прогнозировала, что предчувствую демографический скачок. И вот, природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу «корониала», — добавила ведущая.

Напомним, Фролова с 2017 года работает на телеканале «Прямой» (считается близким к Петру Порошенко). По будням Василиса появляется в дневной информационно-аналитической программе «Детали».

Фролова в 1995 году завоевала титул вице-королевы красоты Харькова, после чего стала ведущей на харьковском ТВ. Также была ведущей музыкальных, развлекательных, спортивных шоу на всеукраинских каналах.

Фото Vasilisa Frolova/Facebook

699

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

вересень

В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

фролова

Звезда телеканала Порошенко забеременела

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер